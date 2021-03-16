Локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в «красную зону». Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова», пишет РБК-Украина.

Глава Минздрава назвал условие, при котором по всей стране может быть введен жесткий карантин.

— Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если большее 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны, — сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, будет ли в Украине локдаун.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.