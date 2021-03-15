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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
— Уважаемые николаевцы, обращаюсь к вам. Показатели заболеваемости растут у нас ежедневно. Это не сказки, а исключительно статистика — язык фактов и цифр. Если так продолжится и дальше, мы снова придем к тому, что было у нас весной прошлого года. То есть нас занесут в красную зону, будет закрыто все и транспортом будут передвигаться только те, кто работают на предприятиях, которые не могут не работать. То есть критическая инфраструктура, — сказал Александр Сенкевич.
Городской голова напомнил о необходимости придерживать масочного режима и соблюдения других мер предосторожности. Также он акцентировал внимание на вакцинации, добавив, что индийский препарат сертифицирован и эффективен.
— Раньше, в прошлом году, люди, которые попадали в больницы, это были люди с сопутствующими заболеваниями и коронавирусом. Сегодня у нас попадают в больницу люди уже с коронавирусом, которые имеют воспаление легких и очень часто попадают в критическом состоянии. Вообще по Украине увеличивается смертность молодых людей, — добавил он.
Напомним, с 17 марта учеников 5-11 классов николаевских школ планируют отравить на дистанционное обучение. Также раньше времени, с 22 марта, начнутся каникулы.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.
— Уважаемые николаевцы, обращаюсь к вам. Показатели заболеваемости растут у нас ежедневно. Это не сказки, а исключительно статистика — язык фактов и цифр. Если так продолжится и дальше, мы снова придем к тому, что было у нас весной прошлого года. То есть нас занесут в красную зону, будет закрыто все и транспортом будут передвигаться только те, кто работают на предприятиях, которые не могут не работать. То есть критическая инфраструктура, — сказал Александр Сенкевич.
Городской голова напомнил о необходимости придерживать масочного режима и соблюдения других мер предосторожности. Также он акцентировал внимание на вакцинации, добавив, что индийский препарат сертифицирован и эффективен.
— Раньше, в прошлом году, люди, которые попадали в больницы, это были люди с сопутствующими заболеваниями и коронавирусом. Сегодня у нас попадают в больницу люди уже с коронавирусом, которые имеют воспаление легких и очень часто попадают в критическом состоянии. Вообще по Украине увеличивается смертность молодых людей, — добавил он.
Напомним, с 17 марта учеников 5-11 классов николаевских школ планируют отравить на дистанционное обучение. Также раньше времени, с 22 марта, начнутся каникулы.