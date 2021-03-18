Министры иностранных дел «Большой семерки» поддержали территориальную целостность и независимость Украины в годовщину оккупации российскими войсками Крымского полуострова.

Заявление опубликовало сайте правительства Великобритании.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США осудили неприкрытую агрессию России и отчуждение ею украинских территорий.

— Сегодня, спустя семь лет после незаконной и нелегитимной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, — говорится в заявлении.

Партнеры Украины подтвердили, что попытки России узаконить так называемый «референдум» никогда не будут приняты на Западе, члены G7 напомнили о регулярном нарушении российскими властями прав человека на полуострове и потребовали соблюдать международные конвенции.

— «Большая семерка» по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым — это Украина, — указано в коллективном заявлении.

Напомним, послы стран «Большой семерки» на встрече с министром финансов Сергеем Марченко поздравили обязательства Украины принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.