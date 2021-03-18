С 6 апреля будущие украинские водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами, к ним можно будет готовиться в онлайн-тренажере.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

— Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию с новыми экзаменационными билетами, - сказано в сообщение.

Отмечается, что данные билеты будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

— Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще новичок, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля, - добавили в МВД.

Напомним, что Верховная рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.