Кассационный суд в составе Верховного Суда получил иски от Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которые 19 февраля попали под санкции СНБО.

Об этом сообщает издание LB.ua.

Иск от Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука, поступил 16 марта, от Натальи Лавренюк, гражданской жены Тараса Козака — 17 марта.

Обе оспаривают решение СНБО от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Оно было введено в действие указом президента № 64/2021.

Кроме того, 15 марта в Верховный Суд поступил иск от компании Eviret LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя.

16 марта этот же указ с решением СНБО обжаловал и Медведчук. Козак, санкции против которого были введены другим указом, обжаловал их еще в конце февраля.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что материалы для подписания подозрения относительно народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука к ней не поступали.