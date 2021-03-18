Первую партию вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech Украина получит уже в апреле.
Об этом заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика, пишет TheБабель.
— В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии, - рассказал Александр Заика.
По словам Александра Заики, это не значит, что все гарантированное количество вакцины поступит одномоментно.
— Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину, - пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Первую партию вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech Украина получит уже в апреле.
Об этом заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика, пишет TheБабель.
— В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии, - рассказал Александр Заика.
По словам Александра Заики, это не значит, что все гарантированное количество вакцины поступит одномоментно.
— Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину, - пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.