Первую партию вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech Украина получит уже в апреле.

Об этом заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика, пишет TheБабель.

— В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии, - рассказал Александр Заика.

По словам Александра Заики, это не значит, что все гарантированное количество вакцины поступит одномоментно.

— Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину, - пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.