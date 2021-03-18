С начала пандемии в Украине зафиксировали 1360 случаев повторного заражения коронавирусом.

Об этом рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина на брифинге, пишет «Новое время».

— Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз, были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через определенный период им снова был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на 16 марта таких людей было 1360, это по данным областных лабораторных центров, - отметил он.

Роман Родина добавил, что срок между двумя диагностиками COVID-19 у разных людей по состоянию на декабрь прошлого года разный: от двух до восьми месяцев.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже 1,5 миллиона случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта — 15 тысяч, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки 4,37 тысячи.