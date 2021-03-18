20 июня в Армении пройдут внеочередные выборы в парламент страны.
Об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebbok.
Он указал, что решение о проведении голосования принято после переговоров с оппозиционными партиями.
— Досрочные парламентские выборы — лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации», — написал Никол Пашинян.
Оппоненты Пашиняна настаивали на его отставке с тех пор, как в ноябре он подписал при посредничестве России мирное соглашение с Азербайджаном. Напряжение резко возросло 25 февраля, когда высокопоставленные военные потребовали отставки Пашиняна. В ответ премьер-министр уволил главу Генштаба страны, который призывал отставки премьер-министра.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией.
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20 июня в Армении пройдут внеочередные выборы в парламент страны.
Об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebbok.
Он указал, что решение о проведении голосования принято после переговоров с оппозиционными партиями.
— Досрочные парламентские выборы — лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации», — написал Никол Пашинян.
Оппоненты Пашиняна настаивали на его отставке с тех пор, как в ноябре он подписал при посредничестве России мирное соглашение с Азербайджаном. Напряжение резко возросло 25 февраля, когда высокопоставленные военные потребовали отставки Пашиняна. В ответ премьер-министр уволил главу Генштаба страны, который призывал отставки премьер-министра.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией.