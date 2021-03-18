В «Партии Шария» помогли обратившимся за помощью жителям Ингульского района восстановить разрушенный после ремонта тротуар на пересечении улиц Чайковского и Космонавтов.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, к нему обратились местные жители, которые рассказали, что в Ингульском районе разрушился недавно отремонтированный тротуар, после чего он обратился в администрацию района и уже через две недели покрытие восстановили.

— В «Партию Шария» обратились жители Ингульского района с жалобой на разрушенный тротуар. Для того, чтобы выяснить причину разрушения мы обратились в Департамент ЖКХ и, как выяснилось, тротуар был поврежден во время уборки деревьев. Заказчиком работ выступала Ингульская администрация, на которую мы направили соответствующее депутатское обращение с требованием обязать подрядчика восстановить тротуар за собственные деньги. В течение двух недель тротуар был восстановлен. Отдельно хочу сказать спасибо небезразличным жителям города, в частности, Ингульского района, которые обратили на эту проблему внимание, - сказал Андрей Кучеренко.

Кроме этого местный житель выразил благодарность депутату и администрации Ингульского района, которые быстро отреагировали на проблему: «Спасибо за быструю реакцию Андрея Кучеренко и за реакцию Ингульской администрации. Надеемся, что при дальнейшем проведении работ подрядчиком к этому будут относиться немножко посерьезнее. С одной стороны вроде что-то делают, а с другой — ломают. Хотелось бы избежать этого в дальнейшем».

Напомним, что николаевцы снова возмущаются состоянием дорожного полотна в районе перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова, который ремонтируют с мая 2020 года.