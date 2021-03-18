При ремонте помещений Казанковской центральной районной больницы в Николаевской области украли 900 тысяч гривен бюджетных средств.

Как сообщили в полиции, в четверг, 18 марта, следователи вручили подозрение директору подрядной организации (частью 2 статьи 191 УК Украины) и исполняющему обязанности главного врача райбольницы (часть 2 статьи 364 и часть 2 статьи 366 УК Украины) в присвоении денег.

Как выяснилось, во время проведения строительных работ корпусов Казанковской ЦРБ в течение 2018-2019 годов фирма-подрядчик допустила ряд нарушений действующих строительных норм Украины, а в акты приемки выполненных работ были внесены недостоверные сведение с завышением стоимости строительных материалов. Таким образом бюджету был нанесен ущерб в 900 тысяч гривен.

Напомним, что следователи сообщили директору подрядной организации о подозрении в присвоении 200 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте сквера имени Александрова.