сквер имени Александрова

Во вторник, 29 декабря, следователи сообщили директору подрядной организации о подозрении в присвоении 200 тысяч гривен бюджетных средств при ремонте сквера имени Александрова.

Об этом сообщает на сайте прокуратуры Николаевской области.

По версии следствия, подрядчик, не выполнив работы в полном объеме, указал неверные данные в актах о их проведении, вследствие чего завладел бюджетными средствами на сумму больше 200 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, о подозрении сообщено также начальнику отдела по контролю за объектами комхозяйства управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, который ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности, не провел детальный осмотр объекта, контрольные замеры, не проверил достоверность внесенных данных, подписал официальные документы о стоимости выполненных работ при ремонте сквера, которые не соответствовали фактическим .

Также отмечается, что расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводили обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по делу о ремонте в сквере имени Александрова возле корпуса кораблестроительного университета в Заводском районе. При этом СБУ нашла нарушения в работе Департамента ЖКХ горсовета Николаева на ₴80 миллионов.

В полиции сообщили, что ремонтные работы в сквере имени Александрова проводились не в полном объеме, их стоимость была завышена, что причинило бюджету Николаева около 200 тысяч гривен убытков.

Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал новогодней традицией обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета.