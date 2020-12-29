Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства горсовета новогодней традицией.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— У нас это уже стало новогодней традицией. В прошлом году это тоже было под Новый год. Каждый год «под елочку» в Департамент ЖКХ приходят правоохранительные органы. Дело касается планового исполнения должностных обязанностей должностными лицами, а именно — закрытие акта выполненных работ по работам ненадлежащего качества. Мы всегда сотрудничаем с правоохранителями и в этот раз тоже без возражений пошли навстречу, выдали все необходимые документы, дали показания. Поэтому говорить, что «нагрянули с обысками» — это преувеличивать, — отметил Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева добавил, что если вина подозреваемых будет наказана, горсовет примет соответствующие санкции в их отношении.

— Если подозрение правоохранителей доведет до суда, а суд подтвердит вину тех или иных лиц, как это было несколько раз, будем принимать санкции, ну а суды назначат наказание. Для нас качество работ — самое главное и николаевцы должны быть уверены по поводу целевого использования своих средств, — сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводили обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по делу о ремонте в сквере имени Александрова возле корпуса кораблестроительного университета в Заводском районе. При этом СБУ нашла нарушения в работе Департамента ЖКХ горсовета Николаева на ₴80 миллионов.

В полиции сообщили, что ремонтные работы в сквере имени Александрова проводились не в полном объеме, их стоимость была завышена, что причинило бюджету Николаева около 200 тысяч гривен убытков.