Приезд паломников из Израиля в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса. В таком случае правоохранители организуют безопасное пребывания хасидов в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время переговоров со своим израильским коллегой Арие Дери, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Кроме того, стороны согласовали, что ключевым условием приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине.

— Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, — сказал Арсен Аваков.

Напомним, правительство Израиля внедряет так называемый «зеленый паспорт», который будут выдавать тем, кто получил прививку от коронавируса, или тем, кто уже переболел болезнью.