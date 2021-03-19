Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров государств «нормандской четверки», которая состоялась 18 марта в формате видеоконференции, призвал принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить подтверждение готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня.
— Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушение погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле, - отметил Андрей Ермак.
Ранее сообщалось, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».
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Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров государств «нормандской четверки», которая состоялась 18 марта в формате видеоконференции, призвал принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить подтверждение готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня.
— Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушение погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле, - отметил Андрей Ермак.
Ранее сообщалось, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».