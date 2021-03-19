Глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи политических советников лидеров государств «нормандской четверки», которая состоялась 18 марта в формате видеоконференции, призвал принять совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Он также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, чтобы получить подтверждение готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня.

— Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушение погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле, - отметил Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».