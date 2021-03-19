В Международном аэропорту «Одесса» сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали схему контрабанды сигарет на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Работникам спецслужбы удалось обнаружить контрабанду 100 тысяч пачек сигарет. Ориентировочная стоимость товара составляет примерно 3 миллиона гривен.

Организаторы схемы доставляли товар в Украину авиационными рейсами из страны Персидского залива. Сигареты завозили под видом потребительских товаров, скрывая от таможенного контроля.

За перемещение сигарет в тайнике предусмотрен штраф в размере 100 процентов стоимости сигарет и их конфискация. Также возможна конфискация транспорта с хранилищем, который использовался для перемещения контрабанды через таможенную границу Украины.

Согласно статье 201 Уголовного кодекса Украины, контрабанда наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Если это сделали по предварительному сговору или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения, — тогда наказание больше: лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что госпредприятие Министерства юстиции «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) бесплатно передаст николаевским десантникам самолет АН-2, ранее конфискованный по решению суда из-за контрабанды сигарет.