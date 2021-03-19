Власти Филиппин одобрили российскую вакцину Sputnik V COVID-19 для экстренного использования.

Об этом пишет Радио Свобода.

Sputnik V, разработанный Российским институтом Гамалия, является четвертой вакциной, которая получила разрешение на экстренное использования на Филиппинах.

По мнению руководителя FDAP Роландо Энрике Доминго, «известные и возможные преимущества вакцины Gamaleya Sputnik V ... преобладают над известными и возможными рисками указанной вакцины».

Филиппины, которые занимают второе место по количеству случаев COVID-19 и смертности в Юго-Восточной Азии, планируют распространить 140,5 миллиона вакцин до декабря.

На прошлой неделе руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) призвал членов Европейского Союза отказаться от предоставления национальных разрешений на Sputnik V, пока агентство не закончит анализ безопасности.

В начале марта сообщалось, что Россия, отстающая в иммунизации своих граждан, предлагает миллионные поставки собственной вакцины Sputnik V всему миру и, в частности, оккупированным территориям Украины, Грузии и Молдовы, а также европейским странам, которые задерживаются в темпах прививок больше всех.