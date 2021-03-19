Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице очень серьезная. Затягивание с введением карантина может привести к коллапсу медицинской системы.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

— Могу сказать как мэр, ситуация в Киеве критическая. Если мы сейчас не сделаем ограничений, то люди будут звать медиков на помощь, медицина будет на грани коллапса… Я четко понимаю, насколько непопулярно такое решение (о введении карантина, - прим.), но это единственное решение, которое мы можем сейчас реализовать. Таким же путем уже долгое время идут другие европейские страны. Ничего нового мы не придумали, мы движемся по протоколу, который выписан ВОЗ, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, 4592 пациента выздоровели.