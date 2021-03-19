Николаевская область заняла четвертое место в рейтинге социально-экономического развития регионов по результатам 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Министерством развития громад и территорий Украины.

В частности, в категории «Экономическая эффективность» Николаевская область заняла 18 место, в категории «Инвестиционное развитие и внешнеэкономическое сотрудничество» регион занял 4 место, в категории «Финансовая самостоятельность» область также заняла 4 место, в разделе «Эффективность рынка труда» — 5 место, в категории «Развитие инфраструктуры» — 16 место и в категории «Возобновляемая энергетика и энергоэффективность» — 2 место.

Отметим, что в первую тройку в рейтинге социально-экономического развития регионов вошли Киев, Киевская область и Ровенская область. При этом Хмельницкая область замыкает первую пятерку.

Напомним, что по итогам 2020 года, самой комфортной для ведения бизнеса в Украине стала Житомирская область. Николаевская область заняла в рейтинге из 25 областей последнее место.