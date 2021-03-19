Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинирует людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в выступлении с трибуны Верховной рады, пишет «Украинская правда».

— Дорожная карта вакцинации предполагает 5 основных этапов. Меньше, чем за месяц, а, как известно, первая прививка в Украине была сделана 24 февраля, мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививок и вакцинация семейных врачей, - сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что «на сегодняшний день в Украине вакцинировано 92 713 человек».

До этого времени мобильные бригады приезжали в больницы для вакцинации медиков. Также остатками доз вакцинировали публичных лиц.

Напомним, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.