Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.
Об этом заявил во время выступления в Раде президент Литвы Гитанас Науседа, передает РБК-Украина.
По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.
— Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце, — призвал президент Литвы.
Ранее сообщалось, что глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко считает, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, финансирует режим Лукашенко и увеличивает свою энергетическую зависимость от России.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.
Об этом заявил во время выступления в Раде президент Литвы Гитанас Науседа, передает РБК-Украина.
По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.
— Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце, — призвал президент Литвы.
Ранее сообщалось, что глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко считает, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, финансирует режим Лукашенко и увеличивает свою энергетическую зависимость от России.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.