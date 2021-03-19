Литва призвала Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС. Она призвала украинцев поддержать ее в этом вопросе.

Об этом заявил во время выступления в Раде президент Литвы Гитанас Науседа, передает РБК-Украина.

По его словам, это российский проект, которым Кремль хочет увеличит свое энергетическое влияние.

— Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце, — призвал президент Литвы.

Ранее сообщалось, что глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко считает, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, финансирует режим Лукашенко и увеличивает свою энергетическую зависимость от России.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной раде Украины. Она просит украинскую сторону поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.