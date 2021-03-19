Депутаты Верховной Рады не пооддержали отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ВРУ.
«За» проголосовали 212 человек, в результате чего проект не был утвержден.
Депутаты приняли решение отправить документ на доработку. Следовательно, 28 марта украинцы перейдут на летнее время.
Отметим, что 3 марта Рада утвердила в первом чтении данный законопроект. Также ранее Кабинет Министров поддержал намерение Верховной Рады отменить переход на «летнее время».
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Депутаты Верховной Рады не пооддержали отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ВРУ.
«За» проголосовали 212 человек, в результате чего проект не был утвержден.
Депутаты приняли решение отправить документ на доработку. Следовательно, 28 марта украинцы перейдут на летнее время.
Отметим, что 3 марта Рада утвердила в первом чтении данный законопроект. Также ранее Кабинет Министров поддержал намерение Верховной Рады отменить переход на «летнее время».