Депутаты Верховной Рады не пооддержали отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ВРУ.

«За» проголосовали 212 человек, в результате чего проект не был утвержден.

Депутаты приняли решение отправить документ на доработку. Следовательно, 28 марта украинцы перейдут на летнее время.

Отметим, что 3 марта Рада утвердила в первом чтении данный законопроект. Также ранее Кабинет Министров поддержал намерение Верховной Рады отменить переход на «летнее время».