Кабинет Министров поддерживает намерение Верховной Рады отменить переход на «летнее время».

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по итогам года работы правительства под его председательством, передает корреспондент Укринформа.

— Правительство поддерживает такое направление (отмена перехода на «летнее время», — прим.). Это европейская практика, — отметил Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что законопроект не предусматривает введение местного времени и еще раз фиксирует введение киевского времени на всей территории государства. По словам Шмыгаля, для того, чтобы избежать разницы в протяженности светового дня в разных регионах страны, местные громады смогут регулировать начало рабочего дня.

— Расчеты были, и там действительно нет ни экономии, ни потерь. Сегодняшнее энергообеспечение дает возможность работать без изменения времени абсолютно эффективно, но стресс для людей будет снят, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что, согласно выводам врачей, переход на другое время негативно влиял на психологическое состояние людей.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить защищенную правительственную мобильную связь, для чего используют смартфоны со специально разработанной операционной системой.