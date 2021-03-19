Лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Петр Порошенко убежден, что отсутствие необходимого количества вакцин в Украине из-за бездействия власти является единственной причиной срыва антиковидной кампании в стране.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

— Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощность власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин. Власть завезла лишь 500 тысяч вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале «Дия», в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет, — сказал Петр Порошенко, выступая в парламенте.

При этом политик напомнил о многочисленных обещаниях представителей власти касательно закупки вакцин и вакцинации, которые так и не были выполнены.

Он отметил, что необходимо прежде всего защитить людей, принимая законопроект № 5247 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства.

— Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, министерство здравоохранения и на правительство, — резюмировал политик.

Напомним, Верховная рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте № 5247.