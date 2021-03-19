Верховная рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте № 5247.

«За» проголосовали 236 парламентариев, сообщает РБК-Украина.

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

Кроме того, Кабмин в месячный срок должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.

Напомним, по состоянию на 10:00 19 марта в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. 129 пациентов выздоровели за сутки, 12 человек умерли.

Также в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям.