В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 92 тысячи 713 человек, за сутки — 10 959.
За 18 марта сделали на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.
Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 890. Также среди лидеров Херсонская (770), Закарпатская (700) и Тернопольская (650) области.
При этом меньше всего прививок за 18 марта сделали в Житомирской (110) и Черновицкой (200) областях. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (7 484), а меньше всего — в Житомирской (1 771).
Напомним, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.
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В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 92 тысячи 713 человек, за сутки — 10 959.
За 18 марта сделали на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.
Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 890. Также среди лидеров Херсонская (770), Закарпатская (700) и Тернопольская (650) области.
При этом меньше всего прививок за 18 марта сделали в Житомирской (110) и Черновицкой (200) областях. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (7 484), а меньше всего — в Житомирской (1 771).
Напомним, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.