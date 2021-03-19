В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине первую дозу вакцины сделали 92 тысячи 713 человек, за сутки — 10 959.

За 18 марта сделали на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 890. Также среди лидеров Херсонская (770), Закарпатская (700) и Тернопольская (650) области.

При этом меньше всего прививок за 18 марта сделали в Житомирской (110) и Черновицкой (200) областях. За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (7 484), а меньше всего — в Житомирской (1 771).

Напомним, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.