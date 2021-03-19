По состоянию на 10:00 19 марта в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. 129 пациентов выздоровели за сутки, 12 человек умерли.
Об этом сообщает Николаевская облгосадмнистрация.
Из всех 47 512 (+418) выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен у 1876 (+15) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 129, всего выздоровели — 39 919. Умерло всего от последствий COVID-19 — 909, за сутки — 12.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 838 человек, методом ИФА — 788.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.
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По состоянию на 10:00 19 марта в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. 129 пациентов выздоровели за сутки, 12 человек умерли.
Об этом сообщает Николаевская облгосадмнистрация.
Из всех 47 512 (+418) выявленных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен у 1876 (+15) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 129, всего выздоровели — 39 919. Умерло всего от последствий COVID-19 — 909, за сутки — 12.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 838 человек, методом ИФА — 788.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.