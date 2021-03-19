По состоянию на 10:00 19 марта в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. 129 пациентов выздоровели за сутки, 12 человек умерли.

Об этом сообщает Николаевская облгосадмнистрация.

Из всех 47 512 (+418) выявленных случаев по месту жительства:

Николаев — 31490 (+189);

Первомайск — 1538 (+14);

Южноукраинск — 1491 (+1);

Вознесенск — 1289 (+92);

Очаков — 955 (+26);

Арбузинский район — 563 (+3);

Баштанский район — 632 (+8);

Березанский район — 577 (+3);

Братский район — 413;

Березнеговатский район — 284 (+1);

Веселиновский район — 459;

Витовский район — 1771 (+9);

Вознесенский район — 450 (+8);

Врадиевский район — 367 (+2);

Еланецкий район — 202 (+1);

Доманевский район — 616 (+6);

Казанковский район — 491;

Кривоозерский район — 294;

Николаевский район — 663 (+2);

Новобугский район — 459 (+33);

Новоодесский район — 1040 (+2);

Очаковский район — 436 (+13);

Первомайский район — 542 (+5);

Снигиревский район — 490.

Заболевание COVID-19 установлен у 1876 (+15) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 129, всего выздоровели — 39 919. Умерло всего от последствий COVID-19 — 909, за сутки — 12.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 838 человек, методом ИФА — 788.

Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям, вторую — одной украинке.