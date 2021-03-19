Китай начал собирать и отправлять детей уйгурской принадлежности в «сиротские лагеря», где их заставляют говорить на мандаринском и учить наизусть пропаганду коммунистической партии.

Об этом сообщает Amnesty International.

Уйгуры, находящиеся в изгнании в Италии, Турции и других странах, утверждают, что их дети в Китае были сосланы в «сиротские лагеря».

— Теперь мои дети находятся в руках китайского правительства, и я не уверен, что смогу снова встретиться с ними в моей жизни, — отчаивается уйгурский родитель в Италии.

Amnesty обратилась к родителям, которые были полностью отрезаны от своих детей — некоторым из них всего пять лет и которые не могут вернуться в Китай из-за угрозы быть отправленными в лагерь для интернированных, чтобы пройти процесс «перевоспитания».

Родители Михрибан Кадер и Абликим Мемтинин бежали из Синьцзяна в Италию в 2016 году после преследований со стороны полиции и принуждения к выдаче паспортов. Они оставили четверых детей на временном попечении бабушек и дедушек, но вскоре бабушка была отправлена в лагерь, а дедушка был допрошен полицией.

Трое младших детей были отправлены в «сиротские лагеря» — учреждения, созданные в Синьцзяне для содержания и воспитания детей, родители которых были отправлены в лагеря для интернированных, тюрьмы или другие места содержания под стражей. Старший ребенок был помещен в школу-интернат, находившуюся под пристальным наблюдением. Михрибан и Абликим не смогли связаться со своими детьми из Италии, но в 2019 году они получили разрешение итальянских властей вывезти их в Италию. Четверо детей в возрасте от 12 до 16 лет в одиночку отправились через Китай в итальянское консульство в Шанхае, но были схвачены полицией и отправлены обратно в детский дом и школу-интернат.

— Другие наши родственники не посмели присмотреть за моими детьми после того, что случилось с моими родителями. Боялись, что их тоже отправят в лагеря. Теперь мои дети находятся в руках китайского правительства, и я не уверен, что смогу снова встретиться с ними в моей жизни. Больше всего больно для моих детей, как будто их родителей больше не существует, как будто мы скончались, а они осиротели, — рассказывает Михрибан Кадер.

В другом случае Омар Фарух и Мерьем Фарух бежали в Турцию в конце 2016 года после того, как полиция потребовала сдать паспорта. Они оставили двух своих младших детей, пяти и шести лет, бабушке и дедушке, потому что у них еще не было собственных проездных документов. Позже Омер и Мерьем узнали, что их родственников отправили в лагеря, и с тех пор они не получали ни слова о своих детях.

— Мы не слышали голоса наших дочерей последние 1594 дня. Мы с женой плачем только по ночам, пытаясь скрыть нашу печаль от других детей, которые здесь с нами, — объясняет Омар Фарух.

Amnesty призывает правительство Китая предоставить неограниченный доступ в Синьцзян для экспертов ООН по правам человека, независимых исследователей и журналистов, чтобы они могли проводить расследования в этом регионе. Amnesty также призывает другие правительства сделать все возможное, чтобы уйгурам, казахам и другим этническим меньшинствам из Китая, проживающим в их странах, была оказана помощь в попытках найти своих детей, связаться с ними и воссоединиться с ними.

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