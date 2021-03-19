Белорусский диктатор Александр Лукашенко заверил белорусов, что у них будут и другие президенты.

Об этом пишет Новое Время, ссылаясь на государственное пропагандистское агентство Белта.

По информации издания, сегодня, 19 марта, бывший глава государства, незаконно узурпировавший власть после сфальсифицированных выборов 2020 года, встретился с работниками предприятия Молочный мир.

— Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения, — призвал он присутствующих.

Напомним, оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA ранее опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно» о богатствах самопровозглашенного президента страны.