В примирительной ноте генерал Пакистана призвал к мирному урегулированию конфликта с Индией о спорной территории Кашмира.

Об этом сообщает AlJazeera.

Главнокомандующий армией Пакистана призвал Индию «похоронить прошлое» и перейти к разумному сотрудничеству. Этот шаг последовал за прекращении огня между военными двух стран в прошлом месяце.

Генерал Камар Баджва подчеркнул, что Индия должна создать «благоприятную среду», и сказал, что Соединенные Штаты должны сыграть свою роль в прекращении региональных конфликтов.

— Мы чувствуем, что пришло время похоронить прошлое и двигаться вперед, — отметил Камар Баджва.

Военный командир добавил, что неурегулированные споры между двумя странам, обладающих ядерным арсеналом, «уводят этот регион обратно в болото бедности и отсталости».

Никаких немедленных комментариев из Индии не последовало.

Спорный гималайский регион Кашмир разделен между Пакистаном и Индией, но обе стороны заявляют свои права на него. Индия и Пакистан уже провели две войны за Кашмир с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году.

Отношения между двумя странами ухудшились в 2019 году после того, как Нью-Дели лишил свою часть Кашмира особого статуса, который она долгое время имела в соответствии с конституцией Индии.

Баджва сказал, что экономический потенциал Южной и Центральной Азии «навсегда остался заложником» индийско-пакистанских споров.

— Важно понимать, что без разрешения спора о Кашмире мирными средствами процесс субконтинентального сближения всегда будет подвержен срыву, — отметил он.

США поприветствовали этот шаг и призвали их «продолжать развивать этот прогресс».

Камар Баджва сказал, что у Пакистана появилась «надежда» в виде новой администрации президента Джо Байдена, которая, по его словам, может способствовать установлению мира в регионе. На встрече также выступил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, который сказал, что «если Индия сделает один шаг вперед к миру, Пакистан сделает два».

Индия обвиняет Пакистан в вооружении и обучении антииндийских прокси повстанцев в Кашмире, а также в оказании им помощи, обеспечивая прикрытие для вторжений на индийскую сторону. Пакистан откидывает все обвинения.

Ранее НикВести сообщали, что представители армий Индии и Пакистана в совместном заявлении сообщили, что договорились об установлении режима прекращения огня вдоль спорной границы в Кашмире.