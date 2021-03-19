Кассационный административный суд в составе Верховного Суда не признал указ президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении каналов ZIK, NewsOne и «112 Украина» нарушением прав граждан.

Сейчас на рассмотрении суда еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривают этот указ, пишет hromadske.

Так, 19 марта суд завершил рассмотрение дела по иску харьковского юриста, основателя «Чугуевской правозащитной группы» Романа Лихачева. Он заявлял, что указ Владимира Зеленского нарушает его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку «его доступ к ним заблокирован».

Юрист настаивал, что потеря доступа к этим телеканалам является нарушением его прав, предусмотренных в статьях 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Суд, заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, отказал Роману Лихачеву в удовлетворении иска. Полный текст решения должны опубликовать в течение пяти дней.

Сейчас юрист еще имеет 30 дней после составления полного текста решения, чтобы обжаловать его в апелляции.

Напомним, сотрудники полиции и прокуратуры проводят следственные действия на фирмах родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.