Сотрудники полиции и прокуратуры проводят следственные действия на фирмах родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о возможно незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс «Паражин».

Кроме того, проведены обыски на предприятии «Керамбуд», которое предлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.

Ранее Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.