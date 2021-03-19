Все указы и распоряжения беглого президента Виктора Януковичапроверят на предмет угрозы нацбезопасности Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, пишет Новое время.
— У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, осужденного по статье «государственная измена». Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют, на предмет опасности нацбезопасности Украины, — рассказал Алексей Данилов.
Речь только о действующих указах.
СНБО во время заседания 19 марта ввел санкции против Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряда бывших топ-чиновников и правоохранителей, которые предали присягу.
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Все указы и распоряжения беглого президента Виктора Януковичапроверят на предмет угрозы нацбезопасности Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, пишет Новое время.
— У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, осужденного по статье «государственная измена». Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют, на предмет опасности нацбезопасности Украины, — рассказал Алексей Данилов.
Речь только о действующих указах.
СНБО во время заседания 19 марта ввел санкции против Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряда бывших топ-чиновников и правоохранителей, которые предали присягу.