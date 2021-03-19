Все указы и распоряжения беглого президента Виктора Януковичапроверят на предмет угрозы нацбезопасности Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, пишет Новое время.

— У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, осужденного по статье «государственная измена». Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют, на предмет опасности нацбезопасности Украины, — рассказал Алексей Данилов.