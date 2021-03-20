Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса. Будет создан соответствующий фонд.
Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.
— Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях, — заявил Максим Степанов.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о дальнейшем распространении «британского» штамма коронавируса по территории Украины. Новый штамм подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса. Будет создан соответствующий фонд.
Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
По словам министра, в ближайшее время в Кабинете министров будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.
— Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причинённого вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях, — заявил Максим Степанов.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о дальнейшем распространении «британского» штамма коронавируса по территории Украины. Новый штамм подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.