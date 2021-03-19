Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о дальнейшем распространении «британского» штамма коронавируса по территории Украины. Новый штамм подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.

Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает РБК-Украина.

— Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, он (новый штамм - ред.) обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове, — заявил Максим Степанов.

Степанов напомнил, что этот штамм коронавируса втрое заразнее других, поэтому Украину ждет «напряженная ситуація» по заболеваемости COVID-19.

Напомним, днями ранее немецкая клиника «Шарите» подтвердила в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов, происходящих из Италии, Дании, Бельгии, Великобритании, Австралии и стран Азии.