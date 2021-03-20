По мнению Марины Порошенко, только массовая вакцинация может разорвать цепь эпидемии коронавируса, однако в Украине нет достаточного для этого количества доз. К тому же украинцы ощущают недоверие к вакцинации, обусловленное недоверием к центральной власти в целом.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой», передает пресс-служба политсилы.

— Если бы доверяли власти, доверяли бы ее действиям. Все происходит хаотично, непрозрачно. Закрыли информацию о вакцине, которая сейчас у нас завезена. Мы не знаем, сколько стоила эта вакцина для Украины. Отсюда появляются слухи, непонятное отношение к вакцине, — объясняет Марина Порошенко.

Но главная проблема — это отсутствие вакцин в Украине, отмечает председатель профильной комиссии.

— 500 тысяч доз вакцины, которые ввезены на территорию Украины, недостаточно. Только 0,6% населения Украины сможет провакцинироваться таким количеством вакцины. Это «ни о чем». Это должны быть миллионы доз вакцин, которые будут одновременно завезены, и вакцинировано массово население Украины, чтобы разорвать цепь инфицирования и распространения коронавируса, — отмечает Марина Порошенко.

Она отметила, что граждане должны четко понимать, когда и каким образом каждый из них сможет получить необходимую прививку. Сейчас же регистрация на вакцину превратилась в печальный «мэм», потому что люди получают место в очереди через 10-15 лет.

— Если бы действительно украинцы увидели четкие, последовательные, профессиональные действия властей по завозу вакцины, по четкому распределению категорий людей, имеющих право вакцинироваться. Если бы были прозрачные очереди на вакцинацию. А что мы видим на сегодняшний день? На портале «Дія» регистрируются украинцы и это уже среди молодежи стало своеобразным мемом, когда они обмениваются информацией, в каком году они будут вакцинированы. С такими темпами вакцинации, которая проходит в Украине, кто-то в 36-м году, кто-то в 40-м году. Вся эта ситуация и порождает недоверие к вакцинации, — отмечает она.

Медик по специальности, лидер фракции «Европейской Солидарности» в Киевсовете подчеркнула важность вакцинации. Без нее преодолеть эпидемию просто невозможно.

— Я как врач призываю, что вакцинироваться нужно. Это единственный способ преодолеть эпидемию коронавируса в Украине, и мы должны более ответственно к этому относиться, объединиться и требовать от власти, чтобы они действительно завезли необходимое количество вакцины в Украину и массово провакцинировали граждан, — резюмирует Марина Порошенко.

Ранее сообщалось, что, по мнению Марины Порошенко, центральная власть перекладывает ответственность за страшную ситуацию с COVID-19 на регионы.