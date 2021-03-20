Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.
Об этом она заявила в интервью Funkle Mediengruppe, пишет РБК-Украина.
Глава Еврокомиссии сообщила, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.
— У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Отметим, задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.
В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.
Напомним, в Польше людей, которые откажутся от прививки препаратом AstraZeneca, будут временно исключать из системы вакцинации.
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.
Об этом она заявила в интервью Funkle Mediengruppe, пишет РБК-Украина.
Глава Еврокомиссии сообщила, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.
— У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Отметим, задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.
В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.
Напомним, в Польше людей, которые откажутся от прививки препаратом AstraZeneca, будут временно исключать из системы вакцинации.