Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть согласованного количества препарата.

Об этом она заявила в интервью Funkle Mediengruppe, пишет РБК-Украина.

Глава Еврокомиссии сообщила, что компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов.

— У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.

В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.