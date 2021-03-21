Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса. На данный момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает поставки первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX.
— Сегодня с 6-ю из них (производителями, — прим.) подписаны предварительные соглашения (о вакцине, — прим.) и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac, — сообщил он.
По словам Дениса Шмыгаля, скорейшая вакцинация является глобальным интересом — и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.
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Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса. На данный момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает поставки первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX.
— Сегодня с 6-ю из них (производителями, — прим.) подписаны предварительные соглашения (о вакцине, — прим.) и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac, — сообщил он.
По словам Дениса Шмыгаля, скорейшая вакцинация является глобальным интересом — и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.