Львовский городской голова Андрей Садовый заявил о критической нехватке медицинских работников во Львове и области в связи с резким увеличением количества пациентов с COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Андрея Садового, ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19.

— За последние сутки в больницы поступило рекордное количество — 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Сегодня мы все должны работать как единый механизм.Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкоместам, — отметил мэр Львова.

В связи с этим Андрей Садовый просит медицинских работников из других городов присоединиться к спасению украинцев и гарантирует медикам достойную финансовую компенсацию.

— Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошая возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей.Просим всех, кто имеет медицинское образование звонить к нам на Горячую линию города — 1580, или заполнить онлайн-форму. Вам скажут, где и какие именно врачи нужны сейчас. Достойная финансовая компенсация гарантирована!, — написал Андрей Садовый.

Напомним, с пятницы 19 марта и до 28 марта во Львове ввели усиленный карантин из-за роста случаев коронавируса.