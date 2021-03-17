С пятницы 19 марта и до 28 марта во Львове вводится усиленный карантин из-за роста случаев коронавируса.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook, младшие классы школ уходят на каникулы, а старшие классы продолжают дистанционное обучение.

Заведения общественного питания могут работать только на доставку или «вынос», а в торговых центрах разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и зоомагазинам. Хозмагазины смогут работать на выдачу по предварительному заказу. Салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальным предварительным записям.

Все учреждения культуры (театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки) прекращают работу. Все массовые мероприятия переносятся.

— Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, - заявил Андрей Садовый.

Кроме этого мэр призвав жителей по возможности оставаться дома и соблюдать дистанцию.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе развернут дополнительные госпитали.