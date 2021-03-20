Украина не будет ограничивать экспорт сельхозпродкуции, что б расширить долю в поставках зерновых и масличных культур на мировой рынок

Об этом в комментарии изданию Bloomberg сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, пишет «Экономическая правда».

— Нет оснований сдерживать любой экспорт урожая... Наоборот страна рассчитывает на расширение объема своей доли зерновых и масличных культур на мировом рынке, — сообщил министр.

Украина играет решающую роль в мировой цепи поставки сельхозпродукции и не собирается следовать примеру РФ, установившей квоты на экспорт зерна, чтобы защитить внутренние поставки и обуздать инфляцию.

— Последнее, что нам следует делать, это играть в игры с протекционизмом, поскольку у нас есть потенциал стать рынком продуктов питания для всего мира, — подчеркнул Роман Лещенко.

Для поддержки стабильности рынка, министерство будет контролировать цены на продукты питания.

Министр также напомнил, что Украина является четвертым в мире экспортером кукурузы, крупнейшим поставщиком подсолнечного масла и ключевым поставщиком пшеницы. Он добавил, что цены на эту продукцию выросли, поскольку стабильный спрос в Китае способствует усилению мировых поставок.

Ранее сообщалось, что Украина возобновляет экспорт мяса птицы в Европейский Союз, приостановленный зимой.