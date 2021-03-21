В Украине прививки от COVID-19 получили уже более 108,3 тысяч человек. За прошліне сутки — 3968 человек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
«3968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 года в Украине. 108 310 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек», - говорится в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Отмечается, что прививки проводилось 134 мобильными бригадами по иммунизации.
По состоянию на 20 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.
На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.
Ранее сообщалось, что за сутки 120 человек получили прививку от COVID-19 в Николаевской области
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В Украине прививки от COVID-19 получили уже более 108,3 тысяч человек. За прошліне сутки — 3968 человек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
«3968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 года в Украине. 108 310 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек», - говорится в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Отмечается, что прививки проводилось 134 мобильными бригадами по иммунизации.
По состоянию на 20 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.
Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.
На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.
Ранее сообщалось, что за сутки 120 человек получили прививку от COVID-19 в Николаевской области