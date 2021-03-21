В Украине прививки от COVID-19 получили уже более 108,3 тысяч человек. За прошліне сутки — 3968 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

«3968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 года в Украине. 108 310 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек», - говорится в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 40 прививок;

Волынская область — 100 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 140 прививок;

Житомирская область — 100 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 228 прививок;

Киевская область — 550 прививок;

Кировоградская область — 50 прививок;

Луганская область — 150 прививок;

Львовская область — 150 прививок;

Киев — 270 прививок;

Николаевская область — 120 прививок;

Одесская область — 30 прививок;

Полтавская область — 180 прививок;

Ровенская область — 160 прививок;

Сумская область — 130 прививок;

Тернопольская область — 120 прививок;

Харьковская область — 210 прививок;

Херсонская область — 250 прививок;

Хмельницкая область — 160 прививок;

Черновицкая область — 60 прививок;

Черниговская область — 110 прививок;

Черкасская область — 250 прививок.

Отмечается, что прививки проводилось 134 мобильными бригадами по иммунизации.

По состоянию на 20 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.

Ранее сообщалось, что за сутки 120 человек получили прививку от COVID-19 в Николаевской области