Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

«Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в сообщении.

20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».

Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».