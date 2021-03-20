В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями «Сегодня его — завтра всех нас», «Мы не боимся», «Свободу политзаключенным» и другие.

Активисты бросают файеры, петарды и шумовые гранаты. Также они облили здание Офиса президента краской, при этом написав «Волю Стерненко».

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью «Офис президента».

Также активисты выбили двери в здании Офиса президента и кинули туда файер.

Напомним, что 23 февраля в Николаеве у стен областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.

Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.