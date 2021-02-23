Сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В митинге приняли участие около 50 человек. Николаевцы пришли с флагами Украины, некоторые пришли с детьми, держали в руках плакаты с надписью «Волю Стерненку».
Среди участников были депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов, активистка Майдана Екатерина Стоколяс, представитель партии ВО «Батьківщина» Олег Кравец. К протесту присоединились представители ветеранских и общественных организаций, а также рядовые горожане.
Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Фото: Вячеслав Тешнер
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Сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В митинге приняли участие около 50 человек. Николаевцы пришли с флагами Украины, некоторые пришли с детьми, держали в руках плакаты с надписью «Волю Стерненку».
Среди участников были депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов, активистка Майдана Екатерина Стоколяс, представитель партии ВО «Батьківщина» Олег Кравец. К протесту присоединились представители ветеранских и общественных организаций, а также рядовые горожане.
Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Фото: Вячеслав Тешнер