Сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В митинге приняли участие около 50 человек. Николаевцы пришли с флагами Украины, некоторые пришли с детьми, держали в руках плакаты с надписью «Волю Стерненку».

Среди участников были депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов, активистка Майдана Екатерина Стоколяс, представитель партии ВО «Батьківщина» Олег Кравец. К протесту присоединились представители ветеранских и общественных организаций, а также рядовые горожане.

Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер