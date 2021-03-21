Украинский политик, премьер-министр Украины 2014 - 2016 годов Арсений Яценюк заявил о намерении возродить деятельность партии «Народный фронт».

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

— Сейчас нет активной политической стадии с точки зрения выборов. Но партия есть, и партия будет развиваться. А каким образом будет дальше двигаться политическая динамика, особенно когда начнется выборный процесс, то это покажет время. Какие форматы будут, поход самостоятельный, объединенный, формирование одной большой партии на базе «Народного фронта» или с кем-то…, - сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о том, с кем могла бы объединиться партия «Народный фронт», если бы выборы были сейчас, Арсений Яценюк сказал, что пока не готов об этом говорить.

— Я пока что не готов говорить. Потому что, знаете, как я говорю? Как будут выборы, я вам точно отвечу, с кем объединяемся и вообще объединяемся ли, - сказал Арсений Яценюк.

Он добавил, что уже готовится и восстанавливает партийную деятельность.

— Людей собираем, восстанавливаем партийную деятельность. Партия — это же живой организм… Сегодня нужно честно признать, что нужно полностью восстанавливать деятельность «Народного фронта». Чем я и начал заниматься. Сейчас сказать, что вы знаете, у нас партия «на ходу», у нас 25% рейтинга, мы готовы к выборам - нет! Мы сегодня не готовы. Но завтра мы будем готовы к выборам, - сказал Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк заявил, что будет участвовать в парламентских выборах.