За прошлые сутки проведено 107 проверок по выявлению объектов, которые работают с нарушением условий карантина.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что под проверку попали 93 заведения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 7 заведений общественного питания и 7 агропромышленных рынков.

По результатам проверок выявлено 8 объектов, которые работают с нарушениями, выписано 7 протоколов, в 1 случае проинформированы правоохранительные органы.

Проверку проводили рабочие группы, которые созданы органами местного самоуправления с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины относительно проверок субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создания условия для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевской области создано и работает 29 таких групп.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.