Часть мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, могут действовать в течение еще нескольких лет. Все упирается в темпы вакцинации во всем мире.

Об этом заявила руководитель процесса иммунизации Национальной службы здравоохранения Великобритании Мэри Рамсей, сообщает The Guardian.

Она отметила, что в стране могут остаться ряд несущественно осложняющих жизнь ограничений вроде социальной дистанции и использования масок в общественных местах.

Рамсей считает, что от этих мер нельзя отказаться сразу после завершения вакцинации в Британии и вернуться к нормальной жизни, поскольку болезнь будет и дальше распространяться определенным образом из-за отставания в вакцинации в различных частях мира.

— В течение нескольких лет ограничения будут. По крайней мере, до тех пор, пока другие части мира не будут вакцинированы так же хорошо, как мы, и цифры повсюду не снизятся. После этого мы сможем очень постепенно вернуться к более нормальной ситуации. - сказала доктор.

Ранее сообщалось, что больше 50 человек задержали в Амстердаме на акции протеста против карантина.