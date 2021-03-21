В субботу, 20 марта, полиция Амстердама задержала 58 человек, протестовавших против карантинных мер.

Как сообщает NOS, в ходе «стихийной демонстрации» на Музейной площади демонстранты не соблюдали социальную дистанцию.

После того как акция протеста на площади закончилась, группа из 1400 человек направилась в сторону Лейдсекаде. Она была остановлена полицией, а затем перемещена в другое место. В муниципалитете подчеркнули, что демонстрантов не задерживали.

«Это решение было принято для наведения порядка», — сказали в муниципалитете.

Антикарантинные протесты вспыхнули в Нидерландах в январе после введения комендантского часа. Ограничения были введены 22 января с целью сдержать распространение коронавируса, в том числе опасных новых мутаций. Выходить на улицу без уважительной причины запрещено с 21:00 до 4:30.

Напомним, локдаун в Николаеве собираются ввести с 24 марта по 4 апреля.