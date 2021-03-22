В Великобритании в портовом городе Бристоль мирная акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки.

Как сообщает DW, в центре города толпа атаковала полицейский участок.

Были подожжены как минимум два служебных автомобиля, несколько полицейских были ранены, не менее двоих получили переломы.

Внутрь полицейского здания проникнуть никому не удалось, однако его фасад оказался поврежден.

Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось вызвать подкрепление.

Подготовленный правительством законопроект о полиции предусматривает значительное расширение полномочий для полицейских. В частности, полиция получит больше возможностей для ограничения мирных демонстраций.

Оппозиция называет новый закон «движением в сторону авторитаризма».

Ранее британскую полицию раскритиковали из-за жесткого разгона запрещенной акции протеста после убийства женщины в Лондоне. В частности, 13 марта в лондонском парке Клэпхем-Коммон женщины собрались почтить память Сары Эверард, которая была убита предположительно сотрудником полиции.

Полиция применила силу для разгона женщин, сославшись на нарушение антикоронавирусных ограничений. Проведение акции было запрещено в связи с пандемией, тем не менее в парке собрались несколько сотен человек.