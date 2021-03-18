Британские полицейские в штатском будут патрулировать бары и ночные клубы — такое решение правительство приняло, чтобы повысить безопасность в стране и защитить женщин от сексуальных домогательств и насилия, передает Bird in Flight.

Предложение вынесли на рассмотрение в связи с гибелью 33-летней жительницы Лондона Сары Эверард.

3 марта женщина возвращалась домой от подруги и пропала без вести в районе Клэпхэм. Позднее ее тело обнаружили в лесу в графстве Кент, по подозрению в похищении и убийстве задержали 48-летнего полицейского Уэйна Казенса.

Гибель Сары Эверард вызвала волну негодования среди жительниц страны, член Палаты лордов Дженни Джонс даже предложила ввести комендантский час для мужчин. 13 марта на улицы Клэпхэма вышли сотни людей, чтобы почтить память убитой женщины, однако акцию разогнала полиция, обвинив присутствующих в нарушении карантинных норм. Столкновение спровоцировало новые протесты против жестокости правоохранительных органов.

Программа Project Vigilant («Проект бдительности») подразумевает усиленное полицейское патрулирование у клубов и баров с целью выявления потенциально опасных мужчин. Также власти планируют выделить £45 миллионов на улучшение системы видеонаблюдения и освещения на улицах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уточнил, что правоохранительные органы увеличат количество сотрудников в парках и на популярных пешеходных маршрутах — в общей сложности на 20 тысяч человек.

Член лейбористской партии Стелла Кризи уверена, что представители власти упускают суть. «Сара Эверард не была на вечеринке. Идея привлечь полицейских в штатском для работы в клубах не учитывает того, что женщины могут подвергнуться оскорблениям и домогательствам где угодно», — говорит депутат.

Британские феминистские организации также категорически не согласны с решением. Они считают, что в свете подробностей дела Сары Эверард и столкновений людей с полицией предоставлять правоохранительным органам больше власти неразумно и опасно.

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